Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Кукловод
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Кукловод
Кукловод (2021 - 2021) Кукловод 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 40 минут
О чем сериал

«Кукловод» – это детективный мини-сериал о поисках загадочного маньяка, который оставляет рядом с телами своих жертв авторских фарфоровых кукол. Несколько лет назад он уже орудовал в столице, и от его руки погибла любимая супруга следователя Юрия Вишни. Тогда сумасшедшего преступника удалось задержать, но либо теперь у него появился подражатель, либо полиция изначально взяла не того человека. Вишню не допускают до расследования, дело поручают его коллеге Жарову. Но мужчина не может оставаться в стороне.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Ирина Шеянова
Ирина Шеянова
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кукловод - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши