«Кукловод» – это детективный мини-сериал о поисках загадочного маньяка, который оставляет рядом с телами своих жертв авторских фарфоровых кукол. Несколько лет назад он уже орудовал в столице, и от его руки погибла любимая супруга следователя Юрия Вишни. Тогда сумасшедшего преступника удалось задержать, но либо теперь у него появился подражатель, либо полиция изначально взяла не того человека. Вишню не допускают до расследования, дело поручают его коллеге Жарову. Но мужчина не может оставаться в стороне.