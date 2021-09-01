«Рапана»: Рецензия Киноафиши

Виталий Суслин – один из тех немногочисленных кинематографистов конкурсной программы фестиваля «Окно в Европу», чье имя так или иначе знакомо зрителям и критикам. Получив приз за лучший сценарий на «Кинотавре» в 2017 году, режиссер оказался тем человеком, карьера которого не застыла на месте и вполне себе заметно развивается после показов в Выборге. Это одна из причин, почему новые работы Суслина вызывают сильный интерес у публики – его почерк бросается в глаза, а герои еще долго живут в твоей голове.

Юрий работает в театре, где играет Шута в постановке «Короля Лира». Молодой режиссер предлагает актеру изменить немного сценарий и подложить Королю кучу экскрементов. Мужчина наотрез отказывается играть подобным образом, и ему ничего не остается, кроме как покинуть театр. С собой Юрий забирает костюм своего персонажа, который становится неотъемлемой частью его будней. Будучи безработным и без перспектив на будущее, герой болтается по городу, избегая свою жену и без особого энтузиазма отвечая на звонки спивающейся матери.

Рапана

Уже с самого названия фильма начинаются загадки (которые и не загадки вовсе, а просто разбросанные по картине вполне очевидные детали) Суслина. Рапаны – это морские брюхоногие моллюски. Иначе говоря, те самые раковины, которые когда-то привозила любая семья с курорта на Черном море и выставляла их на полках в квартире. В самом фильме раковина, безусловно, присутствует. Только здесь ее не прикладывают к уху, чтобы послушать шум моря, а делают из нее более практичную вещь: мать Юры, женщина, чье прошлое было связано с театром, кидает туда свои окурки. Является ли это красивой метафорой или отражением внутреннего состояния героев – неважно. Такие штрихи настолько хорошо вплетены в сюжет, что их замечаешь скорее на каком-то подсознательном уровне.

О кинематографе режиссера часто говорят с привязкой фразы «маленький человек». Юрий не то, чтобы «маленький» (напомним, что он представитель творческой профессии), но его жизнь – явный портрет миллионов таких же ничем непримечательных жителей больших или маленьких городов. Эти герои словно не соприкасаются с миром, а бродят по нему, как лишние элементы конструктора.

Литературный подтекст Суслина то и дело вырывается наружу. Даже тон повествования, довольно безмолвный, кстати говоря, наталкивает на мысль, что зритель словно «читает» героев через их движения, взгляды, элементы интерьера. Речь тут не только об Акакии Акакиевиче Гоголя или же шуте шекспировской трагедии, а также о Грегоре Замзе, персонаже Кафки, который утром проснулся тараканом и оказался не в состоянии работать. В «Рапане» Юрий с утра мучается от того, что в его ухе застрял таракан, а позже он так же, как и Грегор, теряет место работы. Герои становятся в какой-то степени изолированы от окружающих. Несмотря на то, что мужчина-коммивояжер из «Превращения» большую часть времени проводит в четырех стенах, а Юрий в «Рапане» становится таксистом и, напротив, оказывается в дороге, оба они сталкиваются с абсурдной реальностью.

Рапана

Помимо всего прочего, фильм «Рапана» отличается какой-то исключительной непосредственностью и остроумием. Диалогов здесь мало, но в каждый разговор хочется вслушиваться, поскольку это непременно вызовет либо смех, либо мимолетную печаль. Движение камеры улавливает осколки повседневности, где главной красотой являются сами люди с их тараканами в голове (и в ухе) и мечтами о большом (и о большой сцене).

Конечно, те, кто следит за творчеством Виталия Суслина, не пропустят выход его нового фильма. Впрочем, рекомендовать картину хочется также тем, кому интересно, какие фестивальные фильмы занимают особую нишу в российской индустрии. «Рапана» может застать вас врасплох и даже вызвать скуку, но это такого рода кино, чья магия остается жить с тобой после того, как ты выходишь из зала кинотеатра.