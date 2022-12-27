Что стало с красоткой Кончитой из «Юноны и Авось»: вас затопит чувством жалости

Спектакль Марка Захарова «Юнона и Авось» покорил в начале 80-х не только советскую, но и европейскую публику. Актерам рукоплескала вся Франция, а модельер Пьер Карден лично подарил «Кончите» Елене Шаниной несколько платьев из своей коллекции.

Актриса так проникновенно исполнила свою роль, что до сих пор ее никто не смог перещеголять. Для Шаниной образ Кончиты стал визитной карточкой, хотя в списке работ актрисы немало и других интересных перевоплощений.

Она сыграла Эллочку-людоедку в постановке «12 стульев» и призрака умершей жены в спектакле «Пир во время чумы» — здесь ее партнером стал Николай Караченцов, будущий граф Резанов из «Юноны и Авось».

Увы, но в кино актрису снимали мало, поэтому она запомнилась больше как звезда «Ленкома». Сегодня 70-летняя Шанина не выходит на родную сцену: она предпочитает играть в других театрах, а параллельно преподает в ГИТИСе. Сейчас артистка не имеет ничего общего с красавицей Кончитой, сводившей с ума одним взмахом ресниц. Шанина обзавелась лишним весом и двойным подбородком. Но радует, что она хотя бы не изуродовала свою внешность пластической хирургией.