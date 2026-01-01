Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Удальцов
Александр Удальцов Aleksandr Udaltsov
Киноафиша Персоны Александр Удальцов

Александр Удальцов

Aleksandr Udaltsov

Дата рождения
9 октября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Абсурд 6.8
Абсурд (2022)
Следопыт 6.2
Следопыт (2025)
Морские дьяволы. Полярный конвой 0.0
Морские дьяволы. Полярный конвой (2024)

Фильмография Александр Удальцов

Жанр
Год
Следопыт 6.2
Следопыт
детектив 2025, Россия
Морские дьяволы. Полярный конвой
Морские дьяволы. Полярный конвой
боевик, детектив 2024, Россия
Защитная реакция
Защитная реакция
детектив 2024, Россия
Унция жизни
Унция жизни
драма, мелодрама 2024, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Абсурд 6.8
Абсурд
комедия 2022, Россия

Другие проекты Александр Удальцов
Три Ивана
6+
Три Ивана
Билеты
Ромул Великий
16+
Ромул Великий
Информация
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше