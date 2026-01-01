Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Спектакли
Александр Удальцов
Aleksandr Udaltsov
Киноафиша
Персоны
Александр Удальцов
Александр Удальцов
Aleksandr Udaltsov
Дата рождения
9 октября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр на Васильевском
Развернуть
Популярные фильмы
6.8
Абсурд
(2022)
6.2
Следопыт
(2025)
0.0
Морские дьяволы. Полярный конвой
(2024)
Фильмография Александр Удальцов
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2022
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актер
5
6.2
Следопыт
детектив
2025, Россия
Морские дьяволы. Полярный конвой
боевик, детектив
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Защитная реакция
детектив
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Унция жизни
драма, мелодрама
2024, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
Абсурд
комедия
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Другие проекты Александр Удальцов
6+
Три Ивана
Билеты
16+
Ромул Великий
Информация
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667