Спектакль Ромул Великий

Пародийный гротеск о войне и пацифизме: «Ромул Великий» по Дюрренматту

Спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта, поставленный режиссером Денисом Хуснияровым, представляет собой насмешливую, полную контрастов и гротеска комедию о том, как война и пороки поглощают человечество. Дюрренматт в своей пьесе строит абсурдную и сатирическую картину мира, в которой пацифист-император Ромул, стремящийся к миру, оказывается на фоне угрозы германцев, готовых разрушить Рим.

Мир через парадоксы и контрасты

Режиссер использует все технические и художественные приемы, характерные для Дюрренматта: парадоксы, контрасты, гротеск и комизм. На сцене — император Ромул, который откровенно пренебрегает властью и силой перед угрозой германского вторжения, предвещая падение Рима. Одним из самых ярких символов пьесы становится сцена, где Ромул собственноручно разрушаем лавровый венок — символ власти. Это жест демонстрирует его внутреннее стремление к миру, несмотря на всю жестокость внешнего мира.

Пацифизм и абсурд в правлении

Ромул, веселый пацифист и правитель, делает все, чтобы доказать ценность мира и отказа от насилия. Его поведение вызывает у окружающих недоумение, и они считают его сумасшедшим. Однако на самом деле каждый его поступок продиктован одной большой концепцией: он стремится разрушить систему насилия и тирании, чтобы мир был возможен.

Отвращение ко лжи и тирании

Спектакль охватывает всего одни сутки из жизни Рима, но в них Дюрренматт умело выражает полное отвращение ко лжи и тирании, что становится ключевой темой постановки. Это отвращение лежит в основе всего спектакля, превращая его в символическое размышление о власти и человеческой природе.

Важное предупреждение

Также стоит отметить, что спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.