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Три Ивана
Киноафиша Три Ивана

Спектакль Три Ивана

Постановка
Театр на Васильевском 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Красочное шоу с танцами и спецэффектами по пьесе Юлия Кима

 

Театр на Васильевском приглашает в мир яркого и захватывающего шоу, основанного на сюжете сказки Александра Островского, доработанной Юлием Кимом.

О спектакле
Вас ждут невероятные приключения трёх Иванов: двоих добрых молодцев и одного интригана. Зрители встретят наивного царя Аггея, коварную ключницу, самодурного шаха Бабадура с Жар-Птицей в клетке, пленённую царевну Милолику и, конечно, бессмертного Кощея. Финал подарит заслуженное торжество добра, победу над злом и счастливое освобождение героев.

Энергия и зрелищность
Постановка — это не просто сказка, а настоящее шоу:

  • массовые танцы и спецэффекты;
  • летающие ковры и рушащиеся дворцы;
  • юмор, яркие образы и песни Юлия Кима.

Каждая деталь спектакля продумана с любовью и остроумием, создавая незабываемую атмосферу, которую оценят и дети, и взрослые.

Приходите всей семьёй, чтобы окунуться в удивительный мир сказочной магии, где добро всегда побеждает!

 

Режиссер
Вадим Романов
В ролях
Никита Чеканов
Мария Щекатурова
Мария Щекатурова
Кирилл Тарасов
Владимир Бирюков
Егор Кутенков
Егор Кутенков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
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