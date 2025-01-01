Спектакль Три Ивана

Театр на Васильевском приглашает в мир яркого и захватывающего шоу, основанного на сюжете сказки Александра Островского, доработанной Юлием Кимом.
О спектакле
Вас ждут невероятные приключения трёх Иванов: двоих добрых молодцев и одного интригана. Зрители встретят наивного царя Аггея, коварную ключницу, самодурного шаха Бабадура с Жар-Птицей в клетке, пленённую царевну Милолику и, конечно, бессмертного Кощея. Финал подарит заслуженное торжество добра, победу над злом и счастливое освобождение героев.
Энергия и зрелищность
Постановка — это не просто сказка, а настоящее шоу:
Каждая деталь спектакля продумана с любовью и остроумием, создавая незабываемую атмосферу, которую оценят и дети, и взрослые.
Приходите всей семьёй, чтобы окунуться в удивительный мир сказочной магии, где добро всегда побеждает!