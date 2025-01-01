Спектакль Три Ивана

Красочное шоу с танцами и спецэффектами по пьесе Юлия Кима

Театр на Васильевском приглашает в мир яркого и захватывающего шоу, основанного на сюжете сказки Александра Островского, доработанной Юлием Кимом.

О спектакле

Вас ждут невероятные приключения трёх Иванов: двоих добрых молодцев и одного интригана. Зрители встретят наивного царя Аггея, коварную ключницу, самодурного шаха Бабадура с Жар-Птицей в клетке, пленённую царевну Милолику и, конечно, бессмертного Кощея. Финал подарит заслуженное торжество добра, победу над злом и счастливое освобождение героев.

Энергия и зрелищность

Постановка — это не просто сказка, а настоящее шоу:

массовые танцы и спецэффекты;

летающие ковры и рушащиеся дворцы;

юмор, яркие образы и песни Юлия Кима.

Каждая деталь спектакля продумана с любовью и остроумием, создавая незабываемую атмосферу, которую оценят и дети, и взрослые.

Приходите всей семьёй, чтобы окунуться в удивительный мир сказочной магии, где добро всегда побеждает!