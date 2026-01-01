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6.1
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Следопыт
6.1
Следопыт
, 2025
Sledopyt
криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
6.1
В ролях
Андрей Федорцов
Irina Bakunenko
Aleksandr Baranovskiy
Андрей Бодренков
German Chernov
Anastasiya Falileeva
Egor Kapustin
Руслан Кацагаджиев
Timur Khairullin
Dmitriy Komlev
Анастасия Забирова
Владимир Космидайло
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Год выпуска
2025
Производство
Триикс Медиа
Другие названия
Sledopyt, Следопыт
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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