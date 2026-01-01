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6.1
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6.1

Следопыт

, 2025
Sledopyt
криминал / 18+
6.1

В ролях

Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Irina Bakunenko
Aleksandr Baranovskiy
Андрей Бодренков
German Chernov
Anastasiya Falileeva
Egor Kapustin
Руслан Кацагаджиев
Руслан Кацагаджиев
Timur Khairullin
Dmitriy Komlev
Анастасия Забирова
Анастасия Забирова
Владимир Космидайло
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Год выпуска 2025
Производство Триикс Медиа
Другие названия
Sledopyt, Следопыт

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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