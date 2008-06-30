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Leonid Basov
Leonid Basov Leonid Basov
Kinoafisha Persons Leonid Basov

Leonid Basov

Leonid Basov

Date of Birth
30 June 2008
Age
18 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor, The Adventurer, Comedy actor

Popular Films

Vypusti menya 7.6
Vypusti menya (2024)
Palma 2 7.5
Palma 2 (2024)
A Dog Named Palma 7.5
A Dog Named Palma (2020)

Filmography

Neznayka
Family 2028, Russia
Palma 2 7.5
Palma 2 Palma 2
Family, Adventure 2024, Russia
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Vypusti menya 7.6
Vypusti menya Vypusti menya
Thriller 2024, Russia
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Teorya bolshih deneg 7.2
Teorya bolshih deneg
Comedy, Drama, Detective 2023, Russia
Solntse na vkus 6.4
Solntse na vkus Solntse na vkus
Fantasy, Adventure, Comedy 2023, Russia / Uzbekistan
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A Dog Named Palma 7.5
A Dog Named Palma Palma
Drama 2020, Russia
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Palma 3
Drama, Family , Russia
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