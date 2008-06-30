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Leonid Basov
Leonid Basov
Kinoafisha
Persons
Leonid Basov
Leonid Basov
Leonid Basov
Date of Birth
30 June 2008
Age
18 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor
,
The Adventurer
,
Comedy actor
Popular Films
7.6
Vypusti menya
(2024)
7.5
Palma 2
(2024)
7.5
A Dog Named Palma
(2020)
Filmography
Neznayka
Family
2028, Russia
7.5
Palma 2
Palma 2
Family, Adventure
2024, Russia
Watch trailer
7.6
Vypusti menya
Vypusti menya
Thriller
2024, Russia
Watch trailer
7.2
Teorya bolshih deneg
Comedy, Drama, Detective
2023, Russia
6.4
Solntse na vkus
Solntse na vkus
Fantasy, Adventure, Comedy
2023, Russia / Uzbekistan
Watch trailer
7.5
A Dog Named Palma
Palma
Drama
2020, Russia
Watch trailer
Palma 3
Drama, Family
, Russia
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