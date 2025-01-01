Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Незнайка

Незнайка

18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Сериал «Задание» рвёт рейтинги и ломает шаблоны — даже у Кинга нет слов, только чистый восторг
Думаете, знаете, как делаются телеэфиры? Этот сериал о новостях раскроет закулисье ТВ-редакций — и это очень смешно
Армейский код «335» в фильме «ДМБ»: что на самом деле прапор зашифровал в свою шутку
«Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест)
«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова
Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться
«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии
Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Ghibli больше не №1: в Японии появился новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше