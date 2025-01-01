Сериал «Задание» рвёт рейтинги и ломает шаблоны — даже у Кинга нет слов, только чистый восторг

Думаете, знаете, как делаются телеэфиры? Этот сериал о новостях раскроет закулисье ТВ-редакций — и это очень смешно

Армейский код «335» в фильме «ДМБ»: что на самом деле прапор зашифровал в свою шутку

«Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест)

«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова

Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться

«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди

Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»

Ghibli больше не №1: в Японии появился новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки