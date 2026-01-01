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Максим Дахненко
Максим Дахненко Maksim Dakhnenko
Киноафиша Персоны Максим Дахненко

Максим Дахненко

Maksim Dakhnenko

Дата рождения
31 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Кемерово, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Максима Дахненко

Родился 31 марта 1972 года. Кемерово, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Высокие ставки 7.3
Высокие ставки (2015)
Адмиралы района 6.2
Адмиралы района (2020)
Солнцепек 5.3
Солнцепек (2021)

Фильмография Максима Дахненко

Тюремный дневник 3.9
Тюремный дневник
драма, триллер 2025, Россия
Дуплет 4
Дуплет
детектив 2025, Россия
Кукольник
Кукольник
драма, криминал 2022, Россия
Солнцепек 5.3
Солнцепек Solntsepyok
боевик, драма, триллер 2021, Россия
Адмиралы района 6.2
Адмиралы района
драма, боевик, мистика 2020, Россия
Ловушка
Ловушка Lovushka
боевик, триллер, драма 2020, Россия
Один
Один
драма, детектив, криминал 2019, Россия
Купчино 4.8
Купчино
детектив 2018, Россия
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Другие проекты Максима Дахненко
Гамлет
18+

Гамлет

Билеты
Я люблю тебя, папа
12+

Я люблю тебя, папа

Информация
Гамлет
18+

Гамлет

Информация
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