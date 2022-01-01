Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Максим Дахненко
Максим Дахненко
О персоне
Фильмография
Максим Дахненко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Максима Дахненко
Родился 31 марта 1972 года. Кемерово, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Максима Дахненко
Солнцепек
драма
2021, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза