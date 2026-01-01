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Максим Дахненко
Maksim Dakhnenko
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Максим Дахненко
Максим Дахненко
Maksim Dakhnenko
Дата рождения
31 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Кемерово, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Максима Дахненко
Родился 31 марта 1972 года. Кемерово, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.3
Высокие ставки
(2015)
6.2
Адмиралы района
(2020)
5.3
Солнцепек
(2021)
Фильмография Максима Дахненко
3.9
Тюремный дневник
драма, триллер
2025, Россия
4
Дуплет
детектив
2025, Россия
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Кукольник
драма, криминал
2022, Россия
5.3
Солнцепек
Solntsepyok
боевик, драма, триллер
2021, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Адмиралы района
драма, боевик, мистика
2020, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Ловушка
Lovushka
боевик, триллер, драма
2020, Россия
Один
драма, детектив, криминал
2019, Россия
4.8
Купчино
детектив
2018, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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