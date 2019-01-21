Российский криминально-детективный сериал «Один» – это история об экс-полицейском по имени Роман Одинцов. Прошло 7 лет, с тех пор как в силу разногласий с начальством и предательства близких он ушел из органов, а затем – расстался с супругой. Одинцов – замкнутый одиночка, относящийся к миру с большим недоверием. Но когда давний приятель пришел к нему с деловым предложением, герой решает его принять. Он устраивается на службу в бригаду. Роман даже не догадывается, что вскоре ему вновь придется заняться расследованием...