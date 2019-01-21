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Постер к сериалу Один
Постер к сериалу Один
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Киноафиша Сериалы Один
Один (2019 - 2019) Один 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 9 часов 36 минут
О чем сериал

Российский криминально-детективный сериал «Один» – это история об экс-полицейском по имени Роман Одинцов. Прошло 7 лет, с тех пор как в силу разногласий с начальством и предательства близких он ушел из органов, а затем – расстался с супругой. Одинцов – замкнутый одиночка, относящийся к миру с большим недоверием. Но когда давний приятель пришел к нему с деловым предложением, герой решает его принять. Он устраивается на службу в бригаду. Роман даже не догадывается, что вскоре ему вновь придется заняться расследованием...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артур Ваха
Артур Ваха
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Один - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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