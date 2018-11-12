Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Купчино
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Купчино
Купчино (2018 - 2018) Купчино 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 15 часов 40 минут
О чем сериал

События российского криминально-детективного мини-сериала «Купчино» разворачиваются в начале 80-х. Молодой парень по имени Федор мечтал о карьере рок-певца. Однако у него ничего не вышло. Тогда отец с матерью отправили своего незадачливого сына в Северную столицу, где благодаря связям Федю взяли на стажировку в милицейское отделение одного из городских районов – Купчино. Там Федю берет в оборот бескомпромиссный участковый, которого все называют Васильичем. Но молодой музыкант даже не собирается ему подчиняться...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Артур Ваха
Артур Ваха
Ирина Патракова
Роман Агеев
Роман Агеев
Любовь Виролайнен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Купчино - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши