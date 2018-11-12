События российского криминально-детективного мини-сериала «Купчино» разворачиваются в начале 80-х. Молодой парень по имени Федор мечтал о карьере рок-певца. Однако у него ничего не вышло. Тогда отец с матерью отправили своего незадачливого сына в Северную столицу, где благодаря связям Федю взяли на стажировку в милицейское отделение одного из городских районов – Купчино. Там Федю берет в оборот бескомпромиссный участковый, которого все называют Васильичем. Но молодой музыкант даже не собирается ему подчиняться...