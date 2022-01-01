Главный грек Российской Империи, 2018

Документальная драма о судьбе и политической карьере грека Иоанниса Каподистрии, с 1809 года состоявшего на службе у Российской империи. В 1815 году он наряду с Нессельроде становится министром иностранных дел при императоре Александре I, а 1827 году отправится на русском военном корабле на историческую родину, где будет избран первым правителем независимой Греции. Авторы не обойдут вниманием и историю отношений Иоанниса и влиятельной фрейлины Роксандры Стурдза – музы, возлюбленной и идейным соратником Каподистрии.