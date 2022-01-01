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Главный грек Российской Империи Главный грек Российской Империи
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Главный грек Российской Империи, 2018

2018 / Россия
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Документальная драма о судьбе и политической карьере грека Иоанниса Каподистрии, с 1809 года состоявшего на службе у Российской империи. В 1815 году он наряду с Нессельроде становится министром иностранных дел при императоре Александре I, а 1827 году отправится на русском военном корабле на историческую родину, где будет избран первым правителем независимой Греции. Авторы не обойдут вниманием и историю отношений Иоанниса и влиятельной фрейлины Роксандры Стурдза – музы, возлюбленной и идейным соратником Каподистрии.

  • Фильм посвящен 190-летию установления дипломатических отношений России и Греции.
  • Картина создавалась при поддержке Федеральной национально-культурной автономии греков России, Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Греции в России.
  • Съемки прошли в усадьбе “Большие Вяземы”, в историческом музее-заповеднике “Горки Ленинские”, в усадьбе Архангельское и в декорациях студии “Мосфильм”, а также в Греции – в Нафплионе, в доме-музее Каподистрии на острове Корфу и в горах, неподалеку от города Превеза.
  • Для Казбека Кибизова роль Иоанниса Каподистрии в художественной составляющей этого фильма стала первой большой киноработой.

Фильм рассказывает об Иоаннисе Каподистрия ‒ министре иностранных дел Российской империи при Александре I, а позже первом правителе Независимой Греции.

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Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Светлана Музыченко
В ролях
Эвклид Кюрдзидис
Казбек Кибизов
Казбек Кибизов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Главный грек Российской Империи 1 постер
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Главный грек Российской Империи
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