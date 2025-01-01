Меню
Гамлет
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Независимый театр «Кашемир» совместно с командой Открытого театрального пространства «Арт-платформа» представляют

Режиссерская интерпретация Гульнары Галавинской переносит шекспировскую драму в контекст сегодняшних исторических изменений. Привычный миропорядок рушится, и рождается новый «Гамлет», воплощающий актуальные экзистенциальные вызовы. Дмитрий Бикбаев, исполняющий главную роль, изображает Гамлета как созидателя, которого обстоятельства заставляют разрушать окружающий мир. Его борьба с внешними и внутренними силами подчеркивает идею о том, что театр отражает не только события, но и человеческую сущность.

Сценическое мастерство и современные технологии

В постановке использованы современные технологии, однако сценография остается сдержанной, вдохновленной готической эстетикой. Главный акцент сделан на актерском ансамбле, объединяющем как звезд столичных театров, так и начинающих артистов.

Театральный вечер с традицией

Проект подчеркивает свой независимый статус, объединяя творцов и зрителей в едином пространстве. Как всегда, театр «Кашемир» предлагает зрителям не только спектакль, но и приятный бонус — традиционный приветственный фуршет, делая вечер театрального искусства еще более теплым и запоминающимся.

Режиссер
Гульнара Галавинская
В ролях
Дмитрий Бикбаев
Максим Дахненко
Максим Дахненко
Дмитрий Бозин
Анастасия Светлова
Анастасия Теплинская

Расписание

25 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет

