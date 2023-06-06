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Киноафиша Новости Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай»

Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай»

6 июня 2023 10:02
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай»

Фильм, вдохновленный хоррором «Солнцестояние», выйдет в этом месяце.

В сети появился трейлер российского драматического этно-триллера «Микулай».

В центре сюжета — простой сельчанин Микулай (Виктор Сухоруков), счастливо живущий в окружении уважающих его земляков, любящей беременной жены и престарелых родителей. Однажды в его дом наведывается таинственный незнакомец (Иван Добронравов), представившийся сыном Микулая. С этого дня идиллический мир героя начинает медленно разрушаться, обнажая страшную реальность.

Ведущие роли в фильме также исполнили Екатерина Агеева, Варвара Шмыков и Анжелика Ермакова.

Режиссером картины выступил Ильшат Рахимбай, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном игровом кино. Разработка ленты была проспонсирована через краудфандинговые платформы. Съемки прошли в Республике Татарстан, творческая команда проекта также преимущественно состоит из татарских кинематографистов. Главным источником вдохновения для группы послужил знаменитый хоррор Ари Астера «Солнцестояние».

В 2022 году «Микулай» попал в лонг-лист номинации «Лучший игровой фильм» кинопремии «Золотой орел».

Премьера картины состоится 22 июня.

Фото: «Кино.Арт.Про»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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