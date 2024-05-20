«О, Канада»: Рецензия Киноафиши

Несомненно, одним из долгожданных фильмов 77-го Каннского кинофестиваля является «О, Канада» Пола Шредера, мэтра американского кино. Пока многие ожидали увидеть очередную историю «одинокого мужчины, сидящего в комнате», режиссер снимает совершенно в другом формате, более классическом, но с небольшим перевесом в нелинейное повествование. Непонятно, что происходит сейчас с опытными американскими кинематографистами, но, как Фрэнсис Форд Коппола, Пол Шредер снимает совершенно неудачное кино, абсолютно отрезанное от времени.

В центре сюжета — умирающий от рака в Монреале документалист Леонард Файф, который соглашается дать большое интервью своим ученикам и поклонникам. В комнате, где проходят съемки, присутствует его жена Эмма, и он наотрез отказывается говорить в камеру без нее. Его личная история покрыта тайной, поэтому в этот раз Леонард готов рассказать чистую правду и избавить свой образ от любых домыслов.

О, Канада

Леонарод Файф был счастливо женат, и вместе со своей супругой они ожидали второго ребенка. Ему только что предложили работать на литературном факультете в хорошем университете где-то в северном штате, но вот семья со стороны жены не очень одобряет такое решение. Ему предлагают заняться бизнесом, но у молодого Леонарда какие-то свои планы на все это. Никто из его близких не мог предвидеть, что они его больше не увидят в течение 30 лет.

Нет, Леонард не убегал от ответственности. И это известный факт для его учеников и поклонников. Он просто один из тех американцев, который сбежал от мобилизации в Канаду во время Вьетнамской войны. Леонард придерживался левых взглядов, поэтому все это кровопролитие молодой человек отрицал и полностью критиковал американское правительство. Конечно, ему оставалось бежать, надеясь, что его жена с детьми будет в безопасности в семейном доме у своего отца.

О, Канада

Ричард Гир играет Леонарда в пожилом возрасте, пока Джейкоб Элорди показывает его с молодой стороны. Оба актера на удивление синхронны в понимании характера документалиста, это правда один и тот же человек, просто в двух разных версиях. Пол Шредер вальсирует между ними, иногда меняя более зрелого артиста на другого, и отправляет его в прошлое. Вот Ричард Гир разговаривает со своей первой беременной женой, он ведь уже позабыл свое молодое лицо и все его воспоминания исказились. Исказилось и его повествование, потому что интервьюеры и Эмма не особо верят этой исповеди.

В какой-то степени это все один и тот же троп «одинокого мужчины», который нам так знаком в режиссерских работах Шредера, включая «Дневник пастыря», «Холодный расчет» и «Тихого садовника». Только в «О, Канада» персонаж физически находится среди людей и полностью уязвим под их глазами. Возможно, в какой-то момент зрители должны проникнуться симпатией к мужчине и его прошлому, но по ту сторону экрана ощущается иначе. Создается впечатление, как будто старый человек просто вспоминает всех своих прошлых любовниц и только в какой-то момент говорит о карьере. Зачем слушать полтора часа нелинейных рассказов какого-то старика? Может, это своеобразная автобиографическая исповедь самого Шредера и он нашел отголоски самого себя в романе Foregone Рассела Бэнкса, чей адаптацией фильм и является. Столько вопросов — и так мало ответов.

О, Канада

Режиссерские задумки также выглядят сомнительными. В современное время видеть Ричарда Гира (практически тоже отмененного актера) очень удивительно, а когда Шредер его монтирует в прошлое, то смотреть на это почти невозможно и странно. Скорее всего, такого рода исповедь просто не прошла проверку временем, а так, если бы это кино было снято в другом формате или на 10 лет раньше (что невозможно, роман вышел в 2021 году), то послевкусие было бы иным.