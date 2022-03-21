«Глубокие воды»: Рецензия Киноафиши

Вик Ван Аллен (Бен Аффлек) – миллиардер, сколотивший состояние на производстве чипов для военных дронов. Отныне экс-изобретатель целиком посвящает себя знойной жене Мелинде (Ана де Армас), вместе с которой он воспитывает дочь Трикси (Грэйс Дженкинс). Досуг Вика состоит из разведения улиток и наматывания километров на горном велосипеде, а по выходным зажиточная пара устраивает в своем роскошном доме шумные вечеринки с участием таких же баловней судьбы, как и они сами. Со стороны брак Вика и Мелинды напоминает сказку, но с появлением молодого Джоэла (Брендан Миллер) становится ясно, что идиллией здесь и не пахнет.

К концу XX века американские кинотеатры заполонили эротические триллеры, впитавшие в себя то лучшее, что было в нуаре и работах Хичкока. Неофициальным лицом скандального субжанра, в котором стало необязательно разговаривать эвфемизмами, оказался актер Майкл Дуглас, тогда как ведущими режиссерами выступили Брайан Де Пальма, Пол Верховен и, собственно, Эдриан Лайн, за плечами которого не только первый сексуальный блокбастер «Роковое влечение» (1987), но и последний каноничный представитель жанра «Неверная» (2002).

Глубокие воды

Казалось, что в нынешних реалиях создание голливудского эротического триллера попросту неосуществимо. Но 80-летний Лайн вернулся, чтобы с помощью сценаристов Зака Хелма и Сэма Левинсона (создатель «Эйфории») перенести на экраны роман «Глубокие воды» писательницы Патриции Хайсмит, известной по циклу о талантливом мистере Рипли. В лице Бена Аффлека и Аны де Армас авторы фильма заполучили не только крупных звезд, но и пару в реальной жизни, что в перспективе выводило градус сексуального напряжения на принципиально иной уровень. Но уже со вступительной сцены становится ясно, что с новым творением мэтра что-то не так.

Нас бросают с места в карьер, демонстрируя нарочитые заигрывания Мелинды с бойфрендом на глазах мужа и нескольких десятков гостей. Вик, кажется, и не против получать нездоровое удовольствие, вот только предыдущий любовник его жены бесследно исчез. «Что с ним случилось?» – спрашивает Джоэл, воспринимающий происходящее как игру. «Я его убил», – сухо отвечает Вик.

Глубокие воды

Может, он шутит, может, нет. Но Мелинда продолжает крутиться вокруг молодых кавалеров, а смерть витает в воздухе. Как и в случае с «Неверной», вспышки насилия приходится ждать две трети повествования. Вот только в предыдущем творении Лайна первые полтора часа были посвящены стилизованным интимным сценам в лучших традициях его же «9 1/2 недель», от которых захватывает дух, а здесь нам дают угрюмого Аффлека, молча наблюдающего за сексуальными похождениями Аны де Армас из-за угла. Невзирая на обилие ее партнеров, среди которых можно встретить Джейкоба Элорди и Финна Уиттрока, в «Глубоких водах» поразительным образом нет ничего эротичного, а обязательная ирония ограничивается неуместными шутками в исполнении комика Лила Рела Ховери, линия которого кажется инородным телом. И самое страшное – смотреть фильм с вывеской «эротический триллер» банально скучно.

Вместо триумфального возвращения Эдриана Лайна «Глубокие воды» оказались еще одним подтверждением того, что этот субжанр мертв. Поэтому поклонникам его творчества лучше потратить два часа времени на пересмотр одного из классических хитов 80-90-х.