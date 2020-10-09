«Погребальные байки»: Рецензия Киноафиши

Прямо после очередных похорон в погребальное агентство приходит молодая девушка Сэм (Кейтлин Кастер). Она хочет стать помощником очень старого и настолько же зловещего Монтгомери, у которого даже фамилия Дарк (Клэнси Браун). Тот водит будущую ассистентку по огромному особняку, но вместо тонкостей работы рассказывает ей разные страшные истории. И кто знает, это просто забавные фантазии безумного старика или же экскурс в самые потаённые уголки человеческой души?

«Погребальные байки» — тот случай, когда локализаторов совсем не хочется ругать за чуть вольную адаптацию названия. Ведь в русском переводе заголовок вызывает самые правильные ассоциации — с легендарным сериалом HBO «Байки из склепа». Все фанаты классического хоррора с примесью сатиры будут рады. В общий сюжет устами Дарка, а потом и Сэм вплетут четыре независимые короткие истории. Каждая со своей атмосферой и моралью, но неизбежно с кровью, смертью и возмездием.

Погребальные байки

Авторский проект не очень популярного мастера ужастиков Райана Р. Спинделла с самого начала задаёт слегка гротескный и ироничный тон. К спецэффектам трудно относиться серьёзно, съёмки не отличаются вычурностью, отсылая к старым фильмам, и всё подано с налётом некоторой сказочности: дом слишком мрачный, Монтгомери Дарк пафосный, а все артефакты на столах похожи скорее на игрушки из комнаты страха, нежели на экспонаты готического морга.

Но есть в этом некоторый обман. Нет, картина не склонится к абсолютной серьёзности. И всё же настроение будет меняться. Первая байка мало того, что самая короткая, так ещё и очень лёгкая: просто зарисовка с одним-единственным скримером в духе детских страшилок. Но уже со второго сюжета ставки вырастут. Причём по всем параметрам: и в юморе, и в жестокости, и в социальности.

Погребальные байки

Трудно поверить, что в почти комедийном сюжете, где снялся главный красавчик и злодей «Эйфории» Джейкоб Элорди, найдётся место серьёзному рассказу про токсичное отношение к женскому полу. Хотя не нужно пугаться, подана идея настолько безумно, что автора невозможно обвинить в морализаторстве.

Дальше ещё лучше: в ход пойдёт неоднозначность. И в третьей, самой эмоциональной истории мнения зрителей даже могут разделиться относительно судьбы персонажа. Можно сказать, что этот сюжет наиболее удачен с точки зрения драматургии.

Погребальные байки

Ну и финальная байка подведёт к основной мысли фильма и ожидаемо свяжет действие с самой Сэм. Конечно, истории вышли неоднородными, как и в любой антологии. Кому-то первая покажется бессмысленной, другие раскритикуют третью за излишнюю трагичность. Но все они по-своему любопытны. Гораздо важнее другое.

В недавних же «Страшных историях, рассказанных на ночь», построенных по подобной структуре, хуже всего выглядело как раз связующее звено. Но главные герои «Погребальных баек» как раз радуют. В первую очередь, конечно, вытягивает Клэнси Браун с его невероятной харизмой, голосом и взглядом. Да и сюжетная линия, хоть и совсем сказочная, но всё же прописана явно с душой.

Погребальные байки

А самое главное, что заимствует фильм у «Баек из склепа» и чего не хватает многим другим антологиям, — самоирония. Все давно уже поняли, что подобные ужастики вторичны, предсказуемы и мало кого пугают. Вот только здесь Сэм об этом говорит прямо, критикуя истории собеседника. А последняя новелла и вовсе во многом копирует знаменитый «Крик» в желании деконструировать слэшеры. Причём не все заметят, насколько нагло поступает Спинделл: он вставил в свой фильм отрывки из собственной же короткометражки «Убийцы нянек». Это уже какой-то второй уровень иронии: цитирование пародий.

Разумеется, «Погребальные байки» не пугают всерьёз. Да у них и нет такой цели, авторы даже не стали добавлять лишних скримеров: «бу-эффект» случится пару раз за всю картину. Здесь есть отрезанные конечности, пальцы, прокрученные в мясорубке, и даже взрывы половых органов. Но всё подано осознанно преувеличенно, чтобы развлекать, а не пугать. Это скорее фэнтезийный и пародийный ужастик из историй, которые хороши как раз своей простотой и небольшим хронометражем.

Алексей Хромов