«Телохранитель бабушки»: Рецензия Киноафиши

В одном из кварталов Нью-Йорка гадалка предсказала бабушке большую удачу. Недолго думая, героиня снимает со счета все свои деньги и отправляется в казино. Удача действительно сопутствует ей, но не так, как она себе представляла. Бабушке приходится нанять себе телохранителя, ведь она оказывается в центре настоящих гангстерских разборок.

Телохранитель бабушки

В последние годы американские зрители начали интересоваться незаезженными историями, которые они не могут увидеть в западном кино. Так, например, прошлогодний успех фильма «Прощание» Лулу Ванг заставил киноиндустрию обратить внимание на азиатско-американское кино. Лулу Ванг с Сеси Сили, режиссером «Телохранителя бабушки», объединяет не только их китайское происхождение, но и то, что их картины строятся вокруг образа бабушки. Однако на этом их пути расходятся, ведь если в «Прощании» мы видели милую и наивную старушку, то Сеси Сили показывает ворчливую и грубую женщину, которая неустанно курит и попадает в неприятности.

«Телохранитель бабушки» мог бы стать забавной комедией о китайской мафии, только вот общество гангстеров мы видим лишь мельком, а от комедии к середине фильма уже ничего не остается. Мы смотрим кино глазами бабушки, бродим вместе с ней по красочному китайскому кварталу и удивляемся ценам на продукты. В этом проблема картины: фигура бабушки настолько неинтересная и отталкивающая, что невольно начинаешь сочувствовать бандитам, чьи деньги она пытается оставить у себя.

Телохранитель бабушки

После того как героиня вызывает интерес у местной мафии, известной как Красный Дракон, фильму, казалось бы, стоит начать оправдывать свой жанр развлекательной и криминальной комедии. Но, несмотря на головокружительный темп повествования, сюжет не блещет выразительностью и неожиданными поворотами. А вот немного мягкий для телохранителя Большой Понг мог бы стать тем самым спасательным кругом для картины, но все, что мы о нем узнаем, это рассказ о его первом сексуальном опыте. Фильм также дополняют внук бабушки Дэвид и его подружка в леопардовых лосинах, которые вместе снимают ролик для YouTube. Пусть эта деталь не имеет прямого отношения к истории, но такой кусочек из мира бабушки стал украшением картины, в которой мало что может очаровать.

«Телохранитель бабушки» начинается с крупного плана: равнодушное лицо бабушки и вялая сигарета, свисающая изо рта. Операторская работа и музыка здесь и правда могут удивить. Тревожная мелодия во время допроса гангстеров перекликается с веселыми нотками, когда зрачки героини расширяются при виде хрустальной люстры.

Телохранитель бабушки

Но о чем же дебютный фильм Сеси Сили? Удача, которую предсказала гадалка, в ходе разборок с бандитами постепенно испаряется. Было ли нахождение денег везением или все же роковым проклятием? Может, героиня спугнула свой счастливый шанс, не сумев нащупать что-то хорошее в простых буднях, как, впрочем, и сценарий фильма не смог разглядеть нужный ракурс для повествования? В конечном итоге картина больше похожа на притчу о жадности, чем на рассказ о превратностях судьбы.

Возможно, создатели фильма руководствовались фразой «Никогда не поздно изменить свою жизнь», но в какой-то момент глупые решения и безответственность героини стали решающими, гораздо более, чем бунтарство и риск. Как ни странно, этим лента и может заинтересовать. Для любителей мрачных комедий это хороший вариант отдохнуть от банальных американских фильмов с динамичными перестрелками и знакомыми героями. Ведь в «Телохранителе бабушки» место действия — маленький китайский мир в большом Нью-Йорке, главная героиня — бабушка, а глава мафиозной группировки — женщина. Где еще вы могли такое увидеть?

Гульназ Давлетшина