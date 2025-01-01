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Травиата
Билеты от 1000₽
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Спектакль Травиата

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ленегнадрная постановка 1999 года по опере Дж. Верди 

Спектакль, впервые представленный в 1999 году, остается одной из знаковых постановок театра «Новая Опера». Созданный в музыкальной редакции основателя театра Евгения Колобова, он отличается уникальным прочтением произведения Джузеппе Верди.

Концепция постановки

Режиссер Алла Сигалова отказалась от традиционной романтической трактовки сюжета, сосредоточив внимание на трагической судьбе героини и её неизбежной гибели. Этот подход добавил драматизма и глубины к знакомой истории, подчеркнув мощь музыки Верди.

Атмосфера и режиссерские решения

Постановка славится своим эмоциональным накалом, яркой хореографией и визуальным рядом, создающим мрачную, но завораживающую атмосферу.

Спектакль стал настоящей вехой в истории театра и продолжает привлекать внимание публики своей художественной силой и интерпретацией шедевра оперного искусства.

 

Режиссер
Алла Сигалова
Алла Сигалова
В ролях
Екатерина Миронычева
Георгий Васильев
Анджей Белецкий
Ирина Ромишевская
Виктория Шевцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽
18 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2200 ₽
19 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2200 ₽

Фотографии

Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата

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