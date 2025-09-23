Меню
23 сентября 2025 16:16
Также в In Artibus Foundation открылась специальная фотовыставка.

22 сентября известный глянцевый журнал и медиаресурс «КиноРепортер» представил в Москве второй выпуск коллекционного альманаха «Черно-белое кино» («Избранное»). Вместе с тем в галерее In Artibus Foundation была открыта одноименная выставка полноразмерных фотографий, взятых из эксклюзивного книжного издания. Альманах можно купить в книжных магазинах сети «РЕСПУБЛИКА*».

Посетители мероприятия получили возможность первыми ознакомиться с новым альманахом, а также в деталях рассмотреть фотографии на выставке. В издание вошли фотосессии с Аллой Сигаловой, Александрой Ребенок, Стасей Милославской, Марией Андреевой, Дарьей Екамасовой и Мариной Ворожищевой. Актрисы присутствовали на торжественном вечере и оставили свои подписи на ограниченном числе экземпляров альманаха.

«КиноРепортер» выпустил второй печатный альманах «Черно-белое кино»

По словам главного редактора и редакционного директора журнала «КиноРепортер» Марии Лемешевой, что новый альманах являет собой «дань эстетике черно-белого кино с оригинальными цветовыми акцентами». Также Лемешева подчеркнула важность сопроводительной фотовыставки, поскольку в эпоху смартфонов вживую увидеть такие снимки — особый опыт. Авторами фото выступили такие мастера, как Илья Вартанян, Евгения Безрук и Иван Куринной.

С 23 сентября по 5 октября все желающие могут посетить выставку в галерее In Artibus Foundation (Пречистенская наб., 17–19).

Фото: «КиноРепортер»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
