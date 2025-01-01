Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щастье!
Билеты от 500₽
Киноафиша Щастье!

Спектакль Щастье!

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Музыкальный спектакль по фолк-опере «Клоп» Ю. Кима и В. Дашкевича и произведениям В. Маяковского

Спектакль «Щастье!» — это яркое музыкальное произведение в двух актах, основанное на фолк-опере Ю. Кима и В. Дашкевича по произведениям Владимира Маяковского. Главным референсом стал текст пьесы Маяковского «Клоп», написанный осенью 1928 года. Премьера спектакля состоялась 13 февраля 1929 года под режиссурой Вс. Э. Мейерхольда.

Современные смыслы классики

Юлий Ким вдохнул в текст Маяковского новые, современные смыслы и интонации, а Владимир Дашкевич обогатил его яркими, образными музыкальными темами и узнаваемыми мелодиями. Спектакль исследует разнообразные интерпретации темы «счастья» и то, как каждый персонаж вкладывает в это понятие свой уникальный смысл.

В поисках счастья

На вопрос «Что такое счастье?» каждый из персонажей отвечает по-разному. Для кого-то это может быть сытая и безопасная жизнь или итог жизни, для других — простое бытовое благополучие или стремление к высшей цели. Некоторые видят счастье в коротком, преходящем моменте, когда сбывается давняя мечта.

Счастье как жар-птица

В нашей культуре это понятие часто ассоциируется с чем-то возвышенным, труднодостижимым и экзотическим. Счастье становится жар-птицей: ее можно увидеть, но невозможно поймать. Она мелькнула — и улетела. Герои спектакля, проживая тяжелые времена в истории нашей страны, пытаются осознать, что для каждого из них означает это слово, и как различны их стремления, дороги и судьбы.

Режиссер
Алла Сигалова
Алла Сигалова
В ролях
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Дмитрий Федоров
Дмитрий Федоров
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Олег Отс
Глафира Лебедева

Купить билет на спектакль Щастье!

Помощь с билетами
Январь
Февраль
16 января пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
27 февраля пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Щастье! Щастье! Щастье! Щастье! Щастье! Щастье! Щастье! Щастье!

В ближайшие дни

Отравленная туника
16+
Драма
Отравленная туника
30 января в 19:00 Сцена «Мельников»
от 1000 ₽
Тайна старого шкафа
6+
Детский
Тайна старого шкафа
21 декабря в 16:00 Театр на Бронной
от 1000 ₽
Пришла Коляда!
6+
Детский Музыка
Пришла Коляда!
21 декабря в 14:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше