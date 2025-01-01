Музыкальный спектакль по фолк-опере «Клоп» Ю. Кима и В. Дашкевича и произведениям В. Маяковского

Спектакль «Щастье!» — это яркое музыкальное произведение в двух актах, основанное на фолк-опере Ю. Кима и В. Дашкевича по произведениям Владимира Маяковского. Главным референсом стал текст пьесы Маяковского «Клоп», написанный осенью 1928 года. Премьера спектакля состоялась 13 февраля 1929 года под режиссурой Вс. Э. Мейерхольда.

Современные смыслы классики

Юлий Ким вдохнул в текст Маяковского новые, современные смыслы и интонации, а Владимир Дашкевич обогатил его яркими, образными музыкальными темами и узнаваемыми мелодиями. Спектакль исследует разнообразные интерпретации темы «счастья» и то, как каждый персонаж вкладывает в это понятие свой уникальный смысл.

В поисках счастья

На вопрос «Что такое счастье?» каждый из персонажей отвечает по-разному. Для кого-то это может быть сытая и безопасная жизнь или итог жизни, для других — простое бытовое благополучие или стремление к высшей цели. Некоторые видят счастье в коротком, преходящем моменте, когда сбывается давняя мечта.

Счастье как жар-птица

В нашей культуре это понятие часто ассоциируется с чем-то возвышенным, труднодостижимым и экзотическим. Счастье становится жар-птицей: ее можно увидеть, но невозможно поймать. Она мелькнула — и улетела. Герои спектакля, проживая тяжелые времена в истории нашей страны, пытаются осознать, что для каждого из них означает это слово, и как различны их стремления, дороги и судьбы.