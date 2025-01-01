Menu
Alla Michaylovna Sigalova
Alla Michaylovna Sigalova
Alla Michaylovna Sigalova
Alla Michaylovna Sigalova
Date of Birth
28 February 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.1
Bir Aşk Masalı
(1978)
5.6
Nebo v almazakh
(1999)
0.0
Balet
(2023)
Filmography
Actress
7
Nezemnaya
Fantasy
2025, Russia
Chuzhie dengi
Crime, Drama
2025, Russia
Balet
Drama
2023, Russia
5.6
Nebo v almazakh
Nebo v almazakh
Comedy, Crime
1999, Russia / France
Platon meni drug
Platon meni drug
Drama
1980, USSR
6.1
Bir Aşk Masalı
Ferhat ile Sirin
Drama, Romantic
1978, Turkey / USSR
Samaya umnaya ulica v mire
Documentary, History
, Russia
