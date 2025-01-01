Menu
Alla Michaylovna Sigalova
Date of Birth
28 February 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Bir Aşk Masalı 6.1
Bir Aşk Masalı (1978)
Nebo v almazakh 5.6
Nebo v almazakh (1999)
Balet 0.0
Balet (2023)

Filmography

Genre
Year
Nezemnaya
Fantasy 2025, Russia
Chuzhie dengi
Chuzhie dengi
Crime, Drama 2025, Russia
Balet
Balet
Drama 2023, Russia
Nebo v almazakh 5.6
Nebo v almazakh Nebo v almazakh
Comedy, Crime 1999, Russia / France
Platon meni drug
Platon meni drug Platon meni drug
Drama 1980, USSR
Bir Aşk Masalı 6.1
Bir Aşk Masalı Ferhat ile Sirin
Drama, Romantic 1978, Turkey / USSR
Samaya umnaya ulica v mire
Documentary, History , Russia
