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Киноафиша Сериалы Чужие деньги

Чужие деньги (2025 - …)

Chuzhie dengi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Иви
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева (Максим Матвеев), провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.  Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур.  Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?

Чужие деньги - трейлер первого сезона
Чужие деньги  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Алексей Розин
Алексей Розин
Стася Милославская
Стася Милославская
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Чужие деньги - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
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Новости о сериале
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги»
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги»
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