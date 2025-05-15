Гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева (Максим Матвеев), провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?