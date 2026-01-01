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8 разгневанных женщин
Киноафиша 8 разгневанных женщин

Спектакль 8 разгневанных женщин

Криминальная драма
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Тайны Рождества: 8 разгневанных женщин в МХТ им. Чехова

Спектакль «8 разгневанных женщин», поставленный режиссёром Аллой Сигаловой по пьесе французского драматурга Робера Тома, обещает захватывающее зрелище. Действие unfolds в загородном доме, где восемь женщин собираются в канун Рождества, чтобы раскрыть тайну убийства своего хозяина. Каждая из героинь становится подозреваемой, что добавляет напряжения и интриги в развитие сюжета.

Особенности спектакля

В спектакле предусмотрены выразительная сценография и цветовая символика, которые подчеркивают эмоциональные состояния персонажей. Индивидуальные танцевальные номера помогают глубже понять характеры женщин и их динамику во взаимоотношениях.

Почему стоит посмотреть?

Эта премьера не случайно состоялась 8 марта: все действующие лица — женщины. Каждая из героинь привносит свою историю и мотив для возможного преступления, создавая многослойный и напряжённый сюжет. Спектакль будет особенно интересен любителям психологических драм и детективов, поскольку в нем мастерски переплетаются элементы жанра с глубокими характерами и эмоциями.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории о загадках, подозрениях и истинной природе человеческих отношений.

Режиссер
Алла Сигалова
Алла Сигалова
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Мария Фомина
Мария Фомина
Софья Шидловская
Софья Шидловская
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Алла Сигалова
Алла Сигалова
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