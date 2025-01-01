Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночной гость
Киноафиша Ночной гость

Спектакль Ночной гость

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Психологический триллер «Ночной гость»

Тихое семейное счастье в доме на побережье вдали от городской суеты можно легко разрушить, когда в этот мир вторгается незваный гость. Хозяйка неожиданно сталкивается с человеком из своего прошлого, который вызывает у её мужа сомнения и недоумение. Однако сам гость настаивает, что не знаком с ней.

Все три героя оказываются втянутыми в сложную игру, происходящую в замкнутом пространстве, где дом становится ловушкой. Это классическое детективное начало постепенно трансформируется в многослойную историю с неожиданными ситуациями и поворотами.

Печать правды и лжи

Здесь возникает вопрос: кто лжёт? Кто кого защищает? И где же правда? Постепенно нарастает напряжение, и зрители попадают в эмоциональный лабиринт, который не отпускает до самого финала.

Уникальный состав

Спектакль «Ночной гость» предлагает замечательную актерскую игру:

  • Заслуженный артист РФ, певец и музыкант Евгений Дятлов
  • Актриса театра и кино, певица Екатерина Волкова
  • Актёр театра и кино Юрий Батурин

Не упустите возможность стать свидетелями этого захватывающего психологического триллера, который заставит вас задуматься о сложной природе человеческих отношений.

В ролях
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Юрий Батурин
Юрий Батурин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 10 марта
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2000 ₽
Рязань, 27 марта
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
6+
Детский
Путешествие Нильса с дикими гусями
5 октября в 15:00 Старый дом
от 700 ₽
Мойдодыр
0+
Детский Кукольный
Мойдодыр
21 сентября в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
С неба упали три яблока
16+
Премьера Драма
С неба упали три яблока
29 октября в 18:30 Старый дом
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше