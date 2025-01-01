Психологический триллер «Ночной гость»

Тихое семейное счастье в доме на побережье вдали от городской суеты можно легко разрушить, когда в этот мир вторгается незваный гость. Хозяйка неожиданно сталкивается с человеком из своего прошлого, который вызывает у её мужа сомнения и недоумение. Однако сам гость настаивает, что не знаком с ней.

Все три героя оказываются втянутыми в сложную игру, происходящую в замкнутом пространстве, где дом становится ловушкой. Это классическое детективное начало постепенно трансформируется в многослойную историю с неожиданными ситуациями и поворотами.

Печать правды и лжи

Здесь возникает вопрос: кто лжёт? Кто кого защищает? И где же правда? Постепенно нарастает напряжение, и зрители попадают в эмоциональный лабиринт, который не отпускает до самого финала.

Уникальный состав

Спектакль «Ночной гость» предлагает замечательную актерскую игру:

Заслуженный артист РФ, певец и музыкант Евгений Дятлов

Актриса театра и кино, певица Екатерина Волкова

Актёр театра и кино Юрий Батурин

Не упустите возможность стать свидетелями этого захватывающего психологического триллера, который заставит вас задуматься о сложной природе человеческих отношений.