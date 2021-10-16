Детективный сериал «Там, где не бывает снега» рассказывает о жизни популярной телеведущей Виктории Голубевой. Женщина успешна в работе, счастлива в браке с хозяином канала и воспитывает с ним общего ребенка. Но однажды судьба женщины в одночасье рушится. Ее супруга находят мертвым вместе с его любовницей, причем в преступлении подозревают именно Вику. А дочка решает бросить университет ради сомнительной работы. Теперь, чтобы защитить себя и свою семью, женщине придется самой расследовать убийство.