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Постер к сериалу Там, где не бывает снега
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Киноафиша Сериалы Там, где не бывает снега
Там, где не бывает снега (2021 - …) Там, где не бывает снега 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТВ Центр
О чем сериал

Детективный сериал «Там, где не бывает снега» рассказывает о жизни популярной телеведущей Виктории Голубевой. Женщина успешна в работе, счастлива в браке с хозяином канала и воспитывает с ним общего ребенка. Но однажды судьба женщины в одночасье рушится. Ее супруга находят мертвым вместе с его любовницей, причем в преступлении подозревают именно Вику. А дочка решает бросить университет ради сомнительной работы. Теперь, чтобы защитить себя и свою семью, женщине придется самой расследовать убийство.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Дмитрий Мухин
Святослав Астрамович
Святослав Астрамович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Там, где не бывает снега - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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