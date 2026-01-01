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Близость
Киноафиша Близость

Спектакль Близость

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Что скрывается за словом «близость»?..

Это трепет, тепло, волнение или, может быть, родство душ? В центре истории — двое лучших друзей и Она, чья запретная связь становится отправной точкой новой, непредсказуемой жизни.

Основной конфликт

История поднимает сложные вопросы: какой финал ждет героев? Предательство, ложь, разоблачение измены или, напротив, обретение долгожданного счастья? Спектакль заставляет задуматься о любви, дружбе и одиночестве, ведь всё имеет свой срок, и время — это сила, перед которой никто не устоит.

Уникальная структура

Авторы переворачивают привычное восприятие сюжета, рассказывая историю в обратном порядке — от финала к началу. Такой прием заставляет зрителей по-новому взглянуть на события и задуматься: можно ли обернуть время в свою пользу?

Итог

«Близость» — это драматичная, глубокая история, в которой вопросы морали и человеческих отношений переплетаются с философским осмыслением времени. Спектакль предлагает начать с конца, чтобы узнать, возможно ли переписать прошлое, и оставить ли героев в начале пути.

В составе возможны изменения, указан полный список с заменами.

Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Андрей Чадов
Андрей Чадов

Фотографии

Близость Близость Близость Близость Близость Близость Близость
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