Что скрывается за словом «близость»?..

Это трепет, тепло, волнение или, может быть, родство душ? В центре истории — двое лучших друзей и Она, чья запретная связь становится отправной точкой новой, непредсказуемой жизни.

Основной конфликт

История поднимает сложные вопросы: какой финал ждет героев? Предательство, ложь, разоблачение измены или, напротив, обретение долгожданного счастья? Спектакль заставляет задуматься о любви, дружбе и одиночестве, ведь всё имеет свой срок, и время — это сила, перед которой никто не устоит.

Уникальная структура

Авторы переворачивают привычное восприятие сюжета, рассказывая историю в обратном порядке — от финала к началу. Такой прием заставляет зрителей по-новому взглянуть на события и задуматься: можно ли обернуть время в свою пользу?

Итог

«Близость» — это драматичная, глубокая история, в которой вопросы морали и человеческих отношений переплетаются с философским осмыслением времени. Спектакль предлагает начать с конца, чтобы узнать, возможно ли переписать прошлое, и оставить ли героев в начале пути.

В составе возможны изменения, указан полный список с заменами.