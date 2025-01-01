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Близость
Киноафиша Близость

Спектакль Близость

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Запутанная история сложных взаимоотношений

«Близость». Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Или, может быть, родство душ? В этом спектакле два лучших друга и Она оказываются в центре запутанной истории, где запретная связь становится началом совершенно другой жизни.

Сюжет

Какой финал ожидает героев этой истории? Будет ли это предательство, ложь и обличение измены? Или же они найдут счастье, которого так не хватает каждому из нас? В «Близости» персонажи, сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и одиночество — все имеет свой срок. Время — единственная мера, перед которой не устоит никто.

Необычная структура

Автор бросает вызов времени и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца...

Состав и замены

В спектакле могут быть изменения в составе актеров. Мы представляем вам полный состав с возможными заменами, чтобы вы смогли лучше подготовиться к встрече с героями.

Не пропустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о близости, любви и времени!

Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Юрий Батурин
Юрий Батурин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Близость Близость Близость Близость Близость Близость Близость

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