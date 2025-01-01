Спектакль Близость

Запутанная история сложных взаимоотношений

«Близость». Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Или, может быть, родство душ? В этом спектакле два лучших друга и Она оказываются в центре запутанной истории, где запретная связь становится началом совершенно другой жизни.

Сюжет

Какой финал ожидает героев этой истории? Будет ли это предательство, ложь и обличение измены? Или же они найдут счастье, которого так не хватает каждому из нас? В «Близости» персонажи, сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и одиночество — все имеет свой срок. Время — единственная мера, перед которой не устоит никто.

Необычная структура

Автор бросает вызов времени и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца...

Состав и замены

В спектакле могут быть изменения в составе актеров. Мы представляем вам полный состав с возможными заменами, чтобы вы смогли лучше подготовиться к встрече с героями.

Не пропустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о близости, любви и времени!