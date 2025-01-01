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Киноафиша Сериалы Теплый ветер с севера

Теплый ветер с севера (2025 - …)

Teplyj veter s severa 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Марта Васильева — талантливый врач из столицы, в одночасье теряет всё: умирает мать, рушится брак, и она вынуждена уйти с работы. В поисках новой опоры она переезжает в северный городок Новые ветры, где становится главврачом умирающей больницы. Несмотря на запущенное состояние медучреждения, нехватку кадров и недоверие местных жителей, Марта решает бороться за право людей на лечение. Однако на пути встаёт влиятельный бизнесмен, желающий закрыть больницу ради строительства санатория. Единственный союзник Марты — спасатель Василий, с которым у неё вспыхивают чувства. Но прошлое обоих неожиданно вмешивается, раскрывая трагическую связь их семей.

В ролях
В ролях
Татьяна Ратникова
Татьяна Ратникова
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Татьяна Абрамова
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Алексей Коряков
Алексей Коряков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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