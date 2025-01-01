Марта Васильева — талантливый врач из столицы, в одночасье теряет всё: умирает мать, рушится брак, и она вынуждена уйти с работы. В поисках новой опоры она переезжает в северный городок Новые ветры, где становится главврачом умирающей больницы. Несмотря на запущенное состояние медучреждения, нехватку кадров и недоверие местных жителей, Марта решает бороться за право людей на лечение. Однако на пути встаёт влиятельный бизнесмен, желающий закрыть больницу ради строительства санатория. Единственный союзник Марты — спасатель Василий, с которым у неё вспыхивают чувства. Но прошлое обоих неожиданно вмешивается, раскрывая трагическую связь их семей.