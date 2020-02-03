В центре событий — Валерия Смирнова, которую можно назвать успешной женщиной. Она отправилась в столицу, чтобы построить карьеру в журналистике, из небольшого провинциального городка и добилась больших успехов. Теперь Лера владеет собственным информационным агентством. Когда-то она хотела посмотреть вживую на известного журналиста Юрия Смирнова, и он стал её супругом. Однако завидная жизнь Леры превратилась в кошмар, когда она вдруг оказалась перед выбором — между жизнью супруга и жизнью своего желанного ребёнка…