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Киноафиша Сериалы Поздний срок

Поздний срок (2020 - 2020)

Pozdnij srok 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий — Валерия Смирнова, которую можно назвать успешной женщиной. Она отправилась в столицу, чтобы построить карьеру в журналистике, из небольшого провинциального городка и добилась больших успехов. Теперь Лера владеет собственным информационным агентством. Когда-то она хотела посмотреть вживую на известного журналиста Юрия Смирнова, и он стал её супругом. Однако завидная жизнь Леры превратилась в кошмар, когда она вдруг оказалась перед выбором — между жизнью супруга и жизнью своего желанного ребёнка… 

В ролях
В ролях
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Артем Мельничук
Артем Мельничук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Поздний срок - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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