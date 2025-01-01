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Постер фильма Чёрный пёс. Выстрел в прошлое
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Киноафиша Фильмы Чёрный пёс. Выстрел в прошлое

Чёрный пёс. Выстрел в прошлое

Чёрный пёс. Выстрел в прошлое 18+
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О фильме

При выполнении задания в Сирии погибает вся группа майора Андрея Рубцова. Но сам командир остаётся жив, однако вследствие контузии у него потеряна память. Восстановить рабочие навыки ему помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова. Сама она занимается расследованием загадочной смерти своего брата Матвея, который был сотрудником крупной фармкомпании. Однако начальство выступает против расследования. Тогда Ольга и решает обратиться за помощью к бывшему майору Рубцову. Смирнова делится с ним деталями своего расследования, и Андрей решает помочь ей проникнуть в офис фармкомпании, чтобы скопировать необходимые файлы.

Страна Россия / Беларусь
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Владимир Янковский
Владимир Янковский
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Виктор Молчан
Александр Тимошкин
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Чёрный пёс. Выстрел в прошлое
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