При выполнении задания в Сирии погибает вся группа майора Андрея Рубцова. Но сам командир остаётся жив, однако вследствие контузии у него потеряна память. Восстановить рабочие навыки ему помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова. Сама она занимается расследованием загадочной смерти своего брата Матвея, который был сотрудником крупной фармкомпании. Однако начальство выступает против расследования. Тогда Ольга и решает обратиться за помощью к бывшему майору Рубцову. Смирнова делится с ним деталями своего расследования, и Андрей решает помочь ей проникнуть в офис фармкомпании, чтобы скопировать необходимые файлы.