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Киноафиша Сериалы Место силы

Место силы (2023 - …)

Место силы 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Место силы» – скромная библиотекарша из глубинки по имени Елена Генералова. Из-за недостатка финансирования ее библиотеку закрывают, а самой женщине только и остается, что устроиться уборщицей в районную администрацию. Тем временем в родном поселке Бобры приближаются выборы. Но кандидат выдвинут лишь один – бывший глава администрации Валентин Голубков. Чтобы соблюсти закон, в противовес ему «для галочки» выдвигают уборщицу Лену, у которой все равно нет шансов. Но неожиданно люди голосуют за нее…

В ролях
В ролях
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Анна Бачалова
Анна Бачалова
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Андрей Дудников
Андрей Дудников
Елена Аросьева
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Место силы»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Место силы - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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