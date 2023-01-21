Героиня сериала «Место силы» – скромная библиотекарша из глубинки по имени Елена Генералова. Из-за недостатка финансирования ее библиотеку закрывают, а самой женщине только и остается, что устроиться уборщицей в районную администрацию. Тем временем в родном поселке Бобры приближаются выборы. Но кандидат выдвинут лишь один – бывший глава администрации Валентин Голубков. Чтобы соблюсти закон, в противовес ему «для галочки» выдвигают уборщицу Лену, у которой все равно нет шансов. Но неожиданно люди голосуют за нее…