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Киноафиша Сериалы По воле случая

По воле случая (2023 - …)

По воле случая 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Домашний
О чем сериал


Супруг Людмилы Виталий оказывается в больничной палате после аварии. Предприниматель Андрей, который винит себя за случившееся, оплачивает медпомощь и предлагает Люде работу в своей компании. Спустя некоторе время главная героиня чувствует, что она начинает влюбляться в своего начальника. Она не хочет предавать мужа. Однако после того, как Виталий приходит в сознание, выясняется, что у него давно была любовница. Люда подает на развод. Вскоре Андрей рассказывает ей, что это он ответственен за случившееся с Виталием...

В ролях
В ролях
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
Юлия Юрченко
Сергей Ершов
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Вера Шпак
Вера Шпак
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
По воле случая - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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