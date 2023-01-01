

Супруг Людмилы Виталий оказывается в больничной палате после аварии. Предприниматель Андрей, который винит себя за случившееся, оплачивает медпомощь и предлагает Люде работу в своей компании. Спустя некоторе время главная героиня чувствует, что она начинает влюбляться в своего начальника. Она не хочет предавать мужа. Однако после того, как Виталий приходит в сознание, выясняется, что у него давно была любовница. Люда подает на развод. Вскоре Андрей рассказывает ей, что это он ответственен за случившееся с Виталием...