Действие исторического сериала «Страсти по Чапаю» происходит в начале ХХ века. Вася Чапаев живет со своей супругой и тремя детьми в родном поселении, где трудится плотником. Но Первая мировая, а затем и Гражданская война вторгаются в его мирную жизнь. Когда Василий уходит на фронт, его красавица-жена убегает с любовником. Во время войны Чапаев получает признание, находит друзей и недругов, заводит романы с женщинами. В их числе оказывается дочь полковника-белогвардейца и супруга комиссара Красной Армии.