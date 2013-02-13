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Постер сериала Страсти по Чапаю
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Киноафиша Сериалы Страсти по Чапаю

Страсти по Чапаю (2012 - 2013)

Strasti po Chapayu 18+
Год выпуска 2012
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Действие исторического сериала «Страсти по Чапаю» происходит в начале ХХ века. Вася Чапаев живет со своей супругой и тремя детьми в родном поселении, где трудится плотником. Но Первая мировая, а затем и Гражданская война вторгаются в его мирную жизнь. Когда Василий уходит на фронт, его красавица-жена убегает с любовником. Во время войны Чапаев получает признание, находит друзей и недругов, заводит романы с женщинами. В их числе оказывается дочь полковника-белогвардейца и супруга комиссара Красной Армии. 

В ролях
В ролях
Сергей Стрельников
Дмитрий Щербина
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Алексей Лонгин
Алексей Лонгин
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Страсти по Чапаю - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
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