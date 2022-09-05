Как под копирку: двойника Иво из «Дикого ангела» нашли в России

В конце 90-х годов зрители по всему миру следили за отношениями Иво и Милагрос в сериале «Дикий ангел». Особую популярность лента приобрела не только в Аргентине, но и в России. Исполнительницу главной роли Наталию Орейро тут же окрестили «нашей Наташей». А поклонницы вздыхали по актеру Факундо Арана, сыгравшему Иво, и украшали комнаты плакатами с его изображениями.

И если Орейро впоследствии продолжила карьеру и часто приезжала в Россию, то актер исчез с экранов. Но выяснилось, что у российских зрителей был свой двойник Иво. Актер Юрий Батурин, чья карьера в кино складывалась непросто, очень похож на аргентинскую звезду чертами лица. Зрители знают его по роли в сериале «Обручальное кольцо», где в некоторых кадрах его сложно отличить от Факундо.

Батурин еще в 1996 году окончил театральный вуз и рассчитывал на работу в «Ленкоме», но получил отказ. Он разочаровался в профессии и следующие несколько лет работал то барменом, то дальнобойщиком, то рекламным агентом. В карьеру он вернулся лишь в возрасте 33 лет, но вместо театра сосредоточился на съемках в телесериалах.