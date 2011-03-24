«Железный рыцарь»: Рецензия Киноафиши

После той несусветнейшей и беспардонной ахинеи, которую нагородили в свежем «Робине Гуде» Ридли Скотт и его разношерстная команда сценаристов, включавшая даже великого Тома Стоппарда, не упомянутого, впрочем, в титрах, – практически любой фильм о событиях начала XIII века может показаться компетентным и, если так позволительно выразиться, исторически вменяемым. По крайней мере, авторы «Железного рыцаря» твердо знают, что отец Робина Гуда, если он и его сын вообще когда-нибудь существовали на свете, не писал Великую хартию вольностей 1215 года и что сам ноттингемский вольный стрелок никак не мог впоследствии избавить короля Иоанна Безземельного от «французских оккупантов», поскольку уже на следующий год после подписания хартии Иоанн умер, отвергнутый страною, которую фактически превратил в пепелище. Впрочем, достоинства Ironclad одним этим – и без того в высшей степени очевидным – фактом не исчерпываются.

«Железный рыцарь» не просто снят в Уэльсе: это даже не английское, а именно валлийское (или, если угодно, валлийско-шотландское: первый вариант сценария был написан шотландцем Стивеном МакДулом) кино. Скупое на эмоции, брутальное, с безукоризненным ощущением фактуры, без всякой гламурно-глянцевой поволоки, которая превращает исторический фильм в «костюмный». Джонатан Инглиш и его оператор Дэвид Эггби мастерски передают физиологию ландшафта, достраиваемого тонкими и одновременно физически мощными музыкальными стилизациями Лорна Бэлфа: стелящийся по земле туман, захлебывающиеся в грязи повозки, быт, не прошедший «санобработку» возвышенными романтическими штампами… Первоклассный подбор актеров (Брайан Кокс, Чарльз Данс, Дерек Джейкоби, виртуозно сыгравший Иоанна Пол Джаматти, Владимир Кулич в роли предводителя датских наемников, получившего латинское имя Тиберий) осуществлен не только по принципу владения актерским мастерством, но и по принципу точно схваченной фактуры, врезающегося в память рельефа лиц. Однако главная «фишка» Джонатана Инглиша – это, безусловно, физиология ближнего боя. Гиперреалистическая, абсолютно бескомпромиссная резня, заливающая пространство кровью и смертью под аккомпанемент английского хрипа и заостренного скандинавского рыка, составляет максимально сгущенную плоть кадра. Даже питание на съемочной площадке осуществляла фирма с брутальным названием Celtic Film Catering, кормившая артистов, похоже, исключительно сырым мясом. При всем при том драматургия картины вполне благообразна, так что финал оказывается несколько смазанным из-за следования присущему подобного рода концовкам стереотипу. Впрочем, даже в финале авторы фильма почти не выбиваются из своей эмоционально сдержанной, тщательно выверенной интонации, избегающей «приключенческого» тона и осовременивания средневековых реалий. Персонажи «Железного рыцаря» говорят и действуют так, как, по крайней мере, могли бы говорить и действовать люди Средневековья: это практически чудо, поскольку герои подавляющего большинства произведений на схожую тему – отъявленные наши современники, только переодетые в винтажные костюмы. Уже из-за одного этого создатели Ironclad достойны зрительского уважения.

Vlad Dracula