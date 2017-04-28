Дикий пёс, 2017

Территория бывшего Индокитая, 60-е годы. Нацистский преступник Штайнер, которому удалось скрыться от правосудия после Второй мировой, неплохо устроился в этом укромном уголке. Ему принадлежит целая исправительная колония, в которой не действуют законы - вся власть в его руках. С прибытием беглого бойца Ирландской республиканской армии, чьи навыки рукопашного боя очень хороши, Штайнеру предоставляется возможность заработать: ставки на поединках - весьма прибыльное дело. Но у ирландца на этот «концлагерь» свои планы.