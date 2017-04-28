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Постер фильма Дикий пёс
5.0
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5.0

Дикий пёс

, 2017
Savage Dog
США / боевик, драма / 18+
Постер фильма Дикий пёс
5.0

О фильме

Территория бывшего Индокитая, 60-е годы. Нацистский преступник Штайнер, которому удалось скрыться от правосудия после Второй мировой, неплохо устроился в этом укромном уголке. Ему принадлежит целая исправительная колония, в которой не действуют законы - вся власть в его руках. С прибытием беглого бойца Ирландской республиканской армии, чьи навыки рукопашного боя очень хороши, Штайнеру предоставляется возможность заработать: ставки на поединках - весьма прибыльное дело. Но у ирландца на этот «концлагерь» свои планы.

В ролях

Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Martin Tillman
Марко Сарор
Марко Сарор
Rastignac
Кунг Ле
Кунг Ле
Boon
Владимир Кулих
Владимир Кулих
Steiner
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Valentine
Джуджу Чан
Isabelle
Шарль Фати
Amarillo
Мэттью Марсден
Harrison
Шина Чоу
Samsip-Sam
Люк Мэсси
The Champ
Режиссер Джесси Джонсон, Джесси В. Джонсон
Сценарист Джесси В. Джонсон
Композитор Шон Мюррей
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 28 апреля 2017
Бюджет $4 000 000
Производство Cho Man Ro Enterprises, Compound B, Blacklist Digital
Другие названия
Savage Dog, Bevadulva, Câine de lupta, Cão Selvagem, Chien sauvage, Kanunsuz Topraklarda, Laukinis šuo, Metsik koer, Perro salvaje, Savage Dog - Il selvaggio, Verikoira, Villhunden, Wściekły pies, Диво куче, Дикий пес, Дикий пёс, サヴェッジ・ドッグ －闘犬－, Rozzúrený pes, Dolle Hond, L’affrontement, Rozzuřený pes, 인도차이나의 전설

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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