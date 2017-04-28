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Дикий пёс Дикий пёс
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Savage Dog

Дикий пёс, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Территория бывшего Индокитая, 60-е годы. Нацистский преступник Штайнер, которому удалось скрыться от правосудия после Второй мировой, неплохо устроился в этом укромном уголке. Ему принадлежит целая исправительная колония, в которой не действуют законы - вся власть в его руках. С прибытием беглого бойца Ирландской республиканской армии, чьи навыки рукопашного боя очень хороши, Штайнеру предоставляется возможность заработать: ставки на поединках - весьма прибыльное дело. Но у ирландца на этот «концлагерь» свои планы.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 28 апреля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джесси Джонсон
Джесси Джонсон
В ролях
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Марко Сарор
Марко Сарор
Кунг Ле
Кунг Ле
Владимир Кулих
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикий пёс 3 постера
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Дикий пёс
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