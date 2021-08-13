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Постер к сериалу Приманка
Постер к сериалу Приманка
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Приманка
Приманка (2021 - 2021) Deceit 16+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность 3 часа 8 минут
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О чем сериал

Сериал «Приманка» – это криминальный детектив об амбициозной работнице полиции Сэди Бирн. На счету девушки уже числится задержание целого синдиката наркоторговцев, однако заслуженных по праву лавров она не получает. Сэди хватается за любую возможность выделиться в своем отделе, поэтому она сразу берет на себя расследование убийства молодой матери Рэйчел Никелл. Описание преступника полностью совпадает с личностью Колина Фрэнсиса Стэгга. Но против него нет улик, так что женщина решает втереться к нему в доверие.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй
Нив Алгар
Нив Алгар
Роченда Сандалл
Рене Коста
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Приманка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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