Сериал «Приманка» – это криминальный детектив об амбициозной работнице полиции Сэди Бирн. На счету девушки уже числится задержание целого синдиката наркоторговцев, однако заслуженных по праву лавров она не получает. Сэди хватается за любую возможность выделиться в своем отделе, поэтому она сразу берет на себя расследование убийства молодой матери Рэйчел Никелл. Описание преступника полностью совпадает с личностью Колина Фрэнсиса Стэгга. Но против него нет улик, так что женщина решает втереться к нему в доверие.