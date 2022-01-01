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TheatreHD: Комеди Франсез: Проделки Скапена
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Les Fourberies de Scapin

TheatreHD: Комеди Франсез: Проделки Скапена, 2017

2017 / Франция
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О фильме

Дени Подалидес возвращается в «Комеди Франсез» в качестве режиссера со знаменитыми «Проделками Скапена», пьесой, которая была сыграна на сцене прославленного театра более 1500 раз, но, как ни странно, не шла в «Комеди Франсез» уже более 20 лет. «Проделки Скапена» была поставлена в 1671 году, когда театр Пале Рояль переживал ремонтные работы, так что Мольер не мог рассчитывать на танцы или машинерию: речь идет о «чистом театре», который дает исполнителям свободу действий. События пьесы разворачиваются в Неаполе, морском порту, распахнутом не только всем ветрам, но и чувствам, и приключениям. Здесь двое влюбленных юнцов перед угрозой гнева своих деспотичных папаш, обращаются к Скапену, слуге одного из них, наделенному неукротимой энергией, с просьбой о помощи. «Сказать вам по правде, если уж я возьмусь за дело, так для меня невозможного почти что не бывает. Видно, это от бога у меня такой талант на всякие выдумки, на всякие тонкости и хитрости, которые неучи зовут плутнями». Впрочем, если плуту и достается палкой за его хитрости, то Дени Подалидес спешит напомнить, что само имя Скапен происходит от итальянского scappare – избегать, улетучиваться. В комедиях, где слуги умнее и способнее господ, всё всегда заканчивается очень хорошо. Комедия-фарс, комедия-буффонада, образцовый представитель жанра Комедии дель Арте, пьеса не была оценена при жизни Мольера (как говорят, усталому драматургу, который сам играл Скапена, не доставало сил и темперамента для этой роли), но с тех пор любима театрами и зрителями на протяжении трех столетий.

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Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дени Подалидес
Дени Подалидес
В ролях
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Комеди Франсез: Проделки Скапена 1 постер
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