Франция, 1789 год. Недавно уволенный повар решает открыть ресторан.
СтранаФранция / Бельгия
Продолжительность1 час 52 минуты
Год выпуска2021
Бюджет€5 000 000
Сборы в мире$8 371 523
ПроизводствоNord-Ouest Films, SND Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Délicieux, Delicious, Delicioso, À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen, Delikatesa, Delicieux - L'amore è servito, Délicieux: Το πρώτο εστιατόριο, Delicios, Deliciós, Delicioso: Da Cozinha Para o Mundo, Hõrk, Palce lizać, Szabadság, egyenlőség, ínyencség, Utsökt, Восхитительно!, Изысканный вкус, 딜리셔스: 프렌치 레스토랑의 시작, デリシュ！, 美味奇緣