Восхитительно!

Восхитительно!

Délicieux 18+
О фильме

Франция, 1789 год. Недавно уволенный повар решает открыть ресторан.

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $8 371 523
Производство Nord-Ouest Films, SND Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Délicieux, Delicious, Delicioso, À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen, Delikatesa, Delicieux - L'amore è servito, Délicieux: Το πρώτο εστιατόριο, Delicios, Deliciós, Delicioso: Da Cozinha Para o Mundo, Hõrk, Palce lizać, Szabadság, egyenlőség, ínyencség, Utsökt, Восхитительно!, Изысканный вкус, 딜리셔스: 프렌치 레스토랑의 시작, デリシュ！, 美味奇緣
Режиссер
Эрик Беснар
В ролях
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Изабель Карре
Изабель Карре
Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Гийом де Тонкедек
Гийом де Тонкедек
Кристиан Буйетт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Восхитительно!

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
