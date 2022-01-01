Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Judith Chemla
О персоне
Фильмография
Жюдит Шемла
Judith Chemla
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса
Биография Жюдит Шемлы
Родилась в 1985 году. Франция.
Развернуть
Фильмография Жюдит Шемлы
Пылкий призрак
драма, фэнтези
2019, Франция
6.0
Медовый месяц в Згеже
комедия
2018, Франция
5.0
Слон и бабочка
драма
2017, Бельгия
6.0
Праздничный переполох
комедия
2017, Франция
6.0
Жизнь
драма
2016, Франция
6.0
Мужчина, которого слишком сильно любили
драма
2014, Франция
6.0
Версаль
драма
2008, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев