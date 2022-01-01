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О персоне
Фильмография
Жюльен Фрисон
Julien Frison
Киноафиша
Персоны
Жюльен Фрисон
Жюльен Фрисон
Julien Frison
Дата рождения
18 июля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Bousval, Бельгия
Популярные фильмы
Таинственное убийство
(2022)
7.5
Французская революция
(2020)
0
Фильмография Жюльен Фрисон
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мистика
Триллер
Год
Все
2022
2020
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
7.5
Таинственное убийство
La nuit du 12
криминал, драма, детектив
2022, Франция / Бельгия
Билеты
Французская революция
драма, триллер, мистика
2020, Франция
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