«Одиссея»: Рецензия Киноафиши

Парить меж двух миров

Обычно в биографических фильмах трудно найти какой-то определенный сюжет, который мог бы увлечь зрителя, особенно если речь идёт не о каком-то событии, а о целой жизни. Жизнь человека чаще всего проходит по стандартным пунктам, поэтому такие картины очень часто получаются скучными. Но режиссёр Жером Салль в своей «Одиссей» показал, что человеческая жизнь — лучший сюжет для фильма.

Кадр из фильма «Одиссея»

Вообще сюжет «Одиссеи» довольно прост: есть человек, который мечтает о чём-то настолько сильно, что однажды бросает все силы на то, чтобы приблизить свои стремления к реальности. Собственно, об этом и фильм: о трудностях, с которыми ему приходится столкнуться на пути к мечте. Итак, этот человек — Жак-Ив Кусто, который первым не только рассказал о красотах подводного мира, но и показал их.

В этой истории есть и драма, и шутки, и любовь, и предательство — всё, что возможно в жизни реального человека. Хотя по насыщенности событиями и приключениями, «Одиссея», конечно, не сравнится с нашумевшим «Доктором Стрэнджем» («Doctor Strange»), а ведь оба эти фильма в своих жанрах указали «приключения». Но это приключения разного масштаба и разной тематики. Но в «Одиссее» они довольно однообразны, не хватает экшна.

Фильм не только рассказывает о жизни интересного человека, но и учит доброму и хорошему. «Одиссея» рассказывает о том, что человечество должно не покорять мир, а защищать, потому что после того, как Кусто показал море во всей его красе, люди стали им интересоваться, но делали они это так, что природа начали страдать от загрязнения.

Кадр из фильма «Одиссея»

Зарубежные критики хвалят фильм за потрясающие виды подводного мира. Но, какими бы удивительными они ни были, их довольно мало, к сожалению. Правда, отдельный плюс в карму создатели фильм получат за то, что они сняли первый художественный фильм, снятый в Антарктиде. Кадры довольно интересные и необычные, ведь для их создания актёры действительно там побывали и ощутили на себе все особенности этого места.

Кстати, в фильме почти нет компьютерной графики, большая часть кадров снималась в реальных местах. Прибегнуть к помощи современных технологий «Одиссее» пришлось только в тех случаях, когда это было необходимо. Например, показывая Средиземное море, где сейчас почти не осталось рыбы, пришлось добавить её с помощью компьютера.

Кадр из фильма «Одиссея»

Пожалуй, отдельное внимание стоит уделить актёрскому составу. Первым в глаза бросается имя восхитительной Одри Тоту, которая играет жену путешественника Кусто. Героиня в её исполнении получилась живой, настоящей, страдающей, увлечённой. Примерно того же одобрения вызывает и игра Ламбера Вильсона, который сыграл главного героя. И отметим одного из сыновей Кусто, которого очень здорово сыграл Пьер Нинэ.

А ещё все актёры подверглись удивительным метаморфозам, ведь кино показывает не один десяток лет из жизни Кусто и его семьи.

Кадр из фильма «Одиссея»

Картина в лёгкой приятной манере рассказывает о Кусто, как о человеке, говоря о его привычках и особенностях. Например, красная шапочка, которая теперь неизменно с ним ассоциируется, была выбрана Кусто в качестве отличительной черты его команды. Фильм показывает его отношения с семьёй: у него была жена, которая сопровождала его в большом количестве его экспедиций, и двое сыновей, в меньшей степени, но тоже интересующихся подводным миром. Кроме этого, «Одиссея» показывает множество морских путешествий, которые были предприняты знаменитым мореплавателем.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 1 декабря 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Одиссея»