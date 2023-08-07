«Идеальная ложь»: Рецензия Киноафиши

Мадлен (Ребекка Мардор) и Антуан (Бенжамен Лаверн) – счастливая пара, у них много общего: они молоды, оба закончили обучение и рекомендованы для экзамена в престижнейшую Национальную школу администрации при премьер-министре Франции, оба придерживаются левых взглядов, хотя для Антуана это малость забавно при его, мягко говоря, не пролетарском происхождении. Красивый отдых на Корсике перед экзаменами оборачивается фатально. Неприятная стычка с местным жителем, спровоцированная Антуаном, заканчивается тем, что Мадлен убивает незнакомца. Мадлен и Антуан решают скрыть это, но смогут ли они сохранить тайну?

Оригинальное французское название De grandes espérances не случайно отсылает к известному роману Диккенса «Большие надежды». Криминальная завязка играет в фильме, в общем-то, сопроводительную роль. Главное – это история молодого человека (в отличие от Диккенса – девушки) со стойкими принципами, которому предстоит пройти через очень жесткие испытания этих принципов. На экзамене главной героине задают вопрос, понимает ли она разницу между тайной и ложью. Во многом поиску ответа на этот вопрос посвящена эта история.

Значительная часть сюжета посвящена не собственно расследованию (в котором особого смысла нет, все преступление от и до показано зрителю в первом акте картины), а началу политической карьеры Мадлен в штабе у предприимчивой депутатки Габриель (Эммануэль Берко). Местами спорный прием, при котором сюжет довольно резко перемещается на несколько недель, а то и месяцев вперед, эффектно срабатывает как минимум один раз – когда только еще бывшая молодой идеалисткой Мадлен в следующей сцене грамотно вываливает кучу грязного белья на политического оппонента Габриель. Важно, что главная героиня воинствующая – левая, что не раз подчеркивается в сюжете, она стремится к справедливости для всех, но политика – далеко не та сфера, где можно безопасно существовать с подобными взглядами.

Идеальная ложь

В картине в принципе очень много политики. Франция одна из, если не самая политически активная страна Европы, человек, разбирающийся в местной политической конъюнктуре, наверняка считает больше подтекстов в сюжете, впрочем, для того чтобы полноценно воспринять эту историю, абсолютно не обязательно отличать Le Figaro и Le Parisien. Неангажированным режиссера и сценариста Сильвена Деклу, уже изучавшего французский капитализм в своей предыдущей картине «Продавец», не назвать. Все равно левые в истории скорее хорошие, а либералы скорее плохие, но режиссер воздерживается от патетики и большую часть времени снимает упомянутую выше историю взросления и становления.

Бенджамен Лаверн менее известен отечественному зрителю, чем, например, его почти ровесник Луи Гаррель, но ни в чем не уступает последнему в таланте. В этом фильме он играет одного из мерзейших персонажей в карьере (в кино, по крайней мере, у Лаверна множество ролей в театре): слабого, заносчивого и закомплексованного червяка и мерзкого манипулятора. Это даже немного запрещенный прием, в итоге главная героиня в отличном исполнении Ребекки Мардер (вы недавно видели ее у Озона в «Моем преступлении») априори получает зрительские симпатии, хотя она тоже довольно неоднозначна.

Идеальная ложь

У Мадлен проскакивают симптомы если не Аспергера, то странной и малость зловещей нелюдимости, у нее слегка серая мораль при манифестируемой принципиальности. Она, в конце концов, человека убила, и сцены ее угрызений совести куда менее убедительны, чем фрагменты последующей активной карьеры в политике. При всем этом персонаж ее остается убедительным и вызывающим симпатию, а режиссеру хватает выдержки не подсказывать зрителю и дать тому делать выводы самостоятельно. В конце концов, политика – дело крайне специфическое.

Идеальная ложь

По итогу «Идеальная ложь» оказывается не столько триллером, сколько содержательной и неторопливой драмой о роли случая в жизни человека, не лишенной, впрочем, определенного саспенса и нерва. Зритель, ценящий подобные сюжеты, наверняка получит удовольствие.