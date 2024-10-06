Много лет назад в семье Веры произошла трагедия — неизвестный похитил её маленькую дочь Катю и потребовал выкуп, однако возвращать малышку живой не собирался. С тех пор женщина так и не смогла оправиться — она каждый год отмечает день рождения дочери, с помощью искусственного интеллекта даже создала снимок, как бы Катя выглядела сейчас, в свои 18 лет. Пётр, муж Веры, считает всё это бессмысленным ритуалом, да и с женой их давно уже связывает только общий бизнес. Несмотря ни на что, Вера надеется на чудо, которое вернёт её Катю, и вдруг видит на улице девушку, будто сошедшую с того самого снимка.