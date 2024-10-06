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Киноафиша Сериалы Вера

Вера (2024 - …)

Vera 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Много лет назад в семье Веры произошла трагедия — неизвестный похитил её маленькую дочь Катю и потребовал выкуп, однако возвращать малышку живой не собирался. С тех пор женщина так и не смогла оправиться — она каждый год отмечает день рождения дочери, с помощью искусственного интеллекта даже создала снимок, как бы Катя выглядела сейчас, в свои 18 лет. Пётр, муж Веры, считает всё это бессмысленным ритуалом, да и с женой их давно уже связывает только общий бизнес. Несмотря ни на что, Вера надеется на чудо, которое вернёт её Катю, и вдруг видит на улице девушку, будто сошедшую с того самого снимка.

В ролях
В ролях
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Юлия Волкова
Юлия Волкова
Николай Алипа
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Вера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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