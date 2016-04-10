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Постер сериала Девушка по вызову
Постер сериала Девушка по вызову
Постер сериала Девушка по вызову
Постер сериала Девушка по вызову
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Девушка по вызову

Девушка по вызову (2016 - …)

Американский драматический сериал о мире элитного эскорта The Girlfriend Experience 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Starz
Продолжительность сериала 18 часов 30 минут
О чем сериал

«Девушка по вызову» — американский драматический сериал, выполненный в форме антологии. Стартовал на стриминговой платформе Starz в 2016 году. Главная героиня первого сезона — студентка, которая проходит стажировку в крупной юридической фирме, параллельно пытаясь разобраться со своими расходами. По совету подруги девушка отправляется работать в сферу эскорта. Сначала она работает на авторитетную «мамку», помогающую ей освоиться в сфере, но затем начинает заниматься эскортом без посредников. В какой-то момент героиня слишком глубоко погружается в свою теневую жизнь, забывая о том, к чему стремилась все это время.

Девушка по вызову - дублированный трейлер третьего сезона
Девушка по вызову
дублированный трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Эми Саймец
Эми Саймец
Lodge Kerrigan
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Фрил
Анна Фрил Erica Myles
Пол Спаркс
Пол Спаркс David Tellis
Райли Кио
Райли Кио Christine Reade
Кармен Эджого
Кармен Эджого Bria Jones
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Девушка по вызову - Сезон 1 Сезон 1
2016, 13 эпизодов
 
Девушка по вызову - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 14 эпизодов
 
Девушка по вызову - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
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саундтрек сериала Девушка по вызову
Кадры из сериала
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