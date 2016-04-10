«Девушка по вызову» — американский драматический сериал, выполненный в форме антологии. Стартовал на стриминговой платформе Starz в 2016 году. Главная героиня первого сезона — студентка, которая проходит стажировку в крупной юридической фирме, параллельно пытаясь разобраться со своими расходами. По совету подруги девушка отправляется работать в сферу эскорта. Сначала она работает на авторитетную «мамку», помогающую ей освоиться в сфере, но затем начинает заниматься эскортом без посредников. В какой-то момент героиня слишком глубоко погружается в свою теневую жизнь, забывая о том, к чему стремилась все это время.