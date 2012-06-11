Карьера Мишель в тупике, она уже не так юна, а выступать на подтанцовке ей наскучило. В этот момент в ее жизни появляется преданный поклонник Хаббл. И Мишель, уставшая от неудачных прослушиваний, соглашается выйти замуж за едва знакомого человека и бежит за ним в маленький городок Парадайз. Вместе с кольцом ей на голову сваливается свекровь Фанни, преподающая балет и с порога возненавидевшая невестку. Но это не останавливает Мишель, которая готова строить новую жизнь. К своему удивлению она открывает в себе способность к преподаванию танцев.