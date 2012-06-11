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Постер сериала Балерины
Постер сериала Балерины
Постер сериала Балерины
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Балерины

Балерины (2012 - 2013)

Bunheads 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 12 часов 54 минуты

О чем сериал

Карьера Мишель в тупике, она уже не так юна, а выступать на подтанцовке ей наскучило. В этот момент в ее жизни появляется преданный поклонник Хаббл. И Мишель, уставшая от неудачных прослушиваний, соглашается выйти замуж за едва знакомого человека и бежит за ним в маленький городок Парадайз. Вместе с кольцом ей на голову сваливается свекровь Фанни, преподающая балет и с порога возненавидевшая невестку. Но это не останавливает Мишель, которая готова строить новую жизнь. К своему удивлению она открывает в себе способность к преподаванию танцев.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Lamar Damon
Эми Шерман-Палладино
Эми Шерман-Палладино
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Kaitlyn Jenkins Bettina "Boo" Jordan
Джулия Голден Теллес
Джулия Голден Теллес Sasha Henrietta Torres
Эмма Дюмон
Эмма Дюмон Melanie Segal
Бейли Де Янг Virginia "Ginny" Thompson
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Сезоны
Балерины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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