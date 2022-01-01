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Боман Ирани
Боман Ирани
Boman Irani
О персоне
Фильмография
Боман Ирани
Boman Irani
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Дата рождения
2 декабря 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Мумбаи, Индия
Биография Боман Ирани
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Фильмография Боман Ирани
Полоса 34
драма, триллер
2022, Индия
9.0
Джаешбхай Могучий
комедия, драма
2022, Индия
8.0
Премьер-министр Нарендра Моди
драма
2019, Индия
3.0
Тотальное веселье
боевик, комедия, приключения
2019, Индия
4.0
Драйв
боевик, криминал, триллер
2019, Индия
3.0
Коктейль
мелодрама, драма, комедия
2014, Индия / Великобритания
6.0
Джолли – бакалавр юридических наук
боевик, драма, комедия
2013, Индия
7.0
Братва из джунглей
анимация, семейный
2011, Индия
7.0
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