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Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 5: Опер

Бандитский Петербург 5: Опер (2003 - 2003)

Бандитский Петербург 5: Опер 16+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут
О чем сериал

«Бандитский Петербург 5: Опер» – это продолжение знаменитого отечественного криминально-детективного сериала. События разворачиваются в Северной столице в 1986 году. Стажер милиции Александр Зверев переводится на полноценную службу и становится опером. Но его сердце разбивает замужняя женщина – очаровательная супруга его начальника Анастасия Тихорецкая. У этой дамы есть свой корыстный интерес в романе с молодым милиционером. Ради нее Саша решается на служебное преступление и упускает опасного преступника…

В ролях
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Сергей Лысов
Анна Самохина
Анна Самохина
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Бандитский Петербург 5: Опер - Сезон 1 Сезон 1
2003, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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