«Бандитский Петербург 5: Опер» – это продолжение знаменитого отечественного криминально-детективного сериала. События разворачиваются в Северной столице в 1986 году. Стажер милиции Александр Зверев переводится на полноценную службу и становится опером. Но его сердце разбивает замужняя женщина – очаровательная супруга его начальника Анастасия Тихорецкая. У этой дамы есть свой корыстный интерес в романе с молодым милиционером. Ради нее Саша решается на служебное преступление и упускает опасного преступника…